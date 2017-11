Vier gewapende mannen overvallen autobedrijf in Hapert, twee gewonden

HAPERT - Bij het autobedrijf 'Mercedes Only' aan de Lemel in Hapert is dinsdagochtend een overval gepleegd door vier gewapende mannen. Dat meldt de politie. Er zouden twee gewonden zijn gevallen.

De overval vond volgens de politie rond kwart over tien plaats. Volgens omstanders zouden de overvallers met een Audi zijn gevlucht.



Twee mensen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een man en een vrouw. Het is nog niet duidelijk of dit de eigenaars van het bedrijf zijn.



Het is ook niet bekend of de overvallers iets hebben meegenomen.