Eerste namen van Paaspop 2018 bekend: Guus Meeuwis, Dotan en Kensington

SCHIJNDEL - Guus Meeuwis, Dotan, Kensington en de Jeugd van Tegenwoordig horen bij de grote namen die Paaspop 2018 op stelten gaan zetten. Dat maakte de organisatie van het Schijndelse popfestival dinsdagochtend bekend.

Paaspop is voor velen de opening van het festivalseizoen, bij weer of geen weer. De programmering is van alle markten thuis met onder meer namen als Lil' Kleine, Nothing But Thieves, Rapper Boef, The Boxer Rebellion, Lucas & Steve en Die Lustige Schlagerfreunden.

Begin kaartverkoop

Zaterdagochtend om tien start de kaartverkoop. Paaspop wordt volgend jaar van vrijdag 30 maart tot en met zondag 1 april gehouden op terrein De Molenheide in Schijndel. De vorige editie wist een recordaantal bezoekers van 75.000 te trekken.



