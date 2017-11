Vrouw overleden bij verkeersongeval in Moerdijk

MOERDIJK - Op de Zuidelijke Randweg in Moerdijk is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij kwamen een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing. De vrouwelijke bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor assistentie. Hulpdiensten probeerden de vrouw ter plekke te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt de toedracht.



Meer details ontbreken vooralsnog.