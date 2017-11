Pivot Park Oss al vijf jaar broedplaats voor nieuwe medicijnen

OSS - Met een conferentie over kankeronderzoek viert het Pivot Park in Oss dinsdag haar vijfjarig bestaan. Het centrum ontstond in 2012 na een reeks overnames van medicijnbedrijf Organon, door de Amerikaanse farmaciegiganten Shering-Plough en later MSD, waarbij uiteindelijk alle 470 wetenschappers hun baan verloren.

Om de uitgebreide kennis over medicijnen voor de regio te behouden maakten de provincie, de gemeenten Oss en Ministerie voor Economische Zaken een plan voor een Life Sciences Park, een campus die later de naam Pivot Park kreeg. Een plan waar ze 40 miljoen euro in stopten.



Samenwerking

De werkwijze van het Pivot Park is te vergelijken met die op de High Tech Campus in Eindhoven, namelijk het delen van kennis en faciliteiten om samen slimmer te worden tegen lagere kosten. In managerstaal heet dat 'open innovatie'.



Eind 2012 begon de campus in Oss met 112 banen, verdeeld over 22 startende kleine bedrijfjes. Na een aarzelende start is de werkgelegenheid inmiddels gegroeid naar 550 banen bij bijna 50 bedrijven.



Leukemie

In de geneesmiddelenindustrie draait het wereldwijd uiteraard om geld. Groot geld. Zo bleek ook eind 2015 toen het bedrijfje Acerta Pharma op het Pivot Park een nieuw medicijn tegen leukemie ontdekte. Het Britse AstraZenica legde 3,7 miljard euro op tafel om het Osse bedrijf in te lijven.



Ondanks de astronomische bedragen die bij een nieuwe vondst op tafel worden gelegd lopen de onderzoekers op het Pivot Park niet rond met eurotekens in hun ogen. Voormalig Organon-onderzoeker Steven van Helden is nu directeur van het Pivot Park Screening Centre, waar een kapitale robot onderzoek doet naar nieuwe grondstoffen voor medicijnen: "Het gaat ons meer om de bijdrage die je kunt leveren aan nieuwe geneesmiddelen. Ik denk als je kijkt naar de mensen die hier werken, dat die gedreven worden door idealen".