Sinterdel is na de krokodel het nieuwe culinaire hoogstandje, hoe hij smaakt? 'Bijzonder'

BREDA - Als de traditionele variant met uitjes, curry en mayo je deze maanden net iets te gewoon wordt, is er sinds dinsdag een oplossing: de Sinterdel. Een frikandel in een s-vorm met mayonaise en, natuurlijk, pepernoten.

Uitvinder van het culinaire ‘hoogstandje’ is Freek Haverman uit Breda, die eerder al de krokodel bedacht. "We organiseren vrijdag de Frikandel Disco in Amsterdam en het is natuurlijk bijna Sinterklaas. En toen bedachten we dat het eigenlijk raar is dat er nog geen Sinterdel is", legt Freek uit.



LEES OOK: Krokodel: voor wie in de friettent niet kan kiezen tussen kroket en frikandel





De Sint is volgens Freek erg enthousiast over het idee. "Hij was er al van op de hoogte, je weet hoe het gaat met al die luisterpieten. En de Sint heeft zelf ook bedacht dat die pepernoten erop moesten. Een goede keuze, en hij vind hem zelf ook erg lekker."Een frikandel met mayonaise en pepernoten, dat wordt een kliederboel als de Sint die in je schoen propt. Toch moet dat volgens Freek geen probleem zijn. "Ik denk dat kinderen alleen maar heel erg blij zijn als ze 's ochtends een frikandel in hun schoen vienden. En dat ze dan de mayou uit hun schoen moeten likken, ach, zolang er nog maar wat op de friekandel blijft zitten. Dat is het belangrijkste."