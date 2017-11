Vrouw (81) gewond naar ziekenhuis na ernstig ongeval bij Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Een 81-jarige vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat ze op de Lieshoutseweg tussen Sint-Oedenrode en Mariahout tegen een boom is gereden. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw zou de macht over het stuur zijn verloren toen ze een vrachtwagen van defensie wilde inhalen. De auto raakte in een slip en kwam tegen een boom tot stilstand.



De vrouw is door de brandweer uit haar auto bevrijd. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is onduidelijk.