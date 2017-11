Fietsster geschept op Schouwburgring in Tilburg

TILBURG - Op de Schouwburgring in Tilburg is dinsdagmiddag een fietsster geschept door een automobilist. De bestuurder is aangehouden.

Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.



Het ongeluk gebeurde even na één uur ter hoogte van de concertzaal. De politie is een onderzoek gestart en heeft de weg daarvoor afgesloten.