Jongetje (3) dat zwaargewond raakte in kinderachtbaan Tilburgse Kermis in het zonnetje gezet

TILBURG - Het 3-jarige jongetje dat afgelopen zomer gewondraakte in een attractie op de Tilburgse Kermis, maakt het goed. Afgelopen zondag werd het kind herenigd met de hulpverleners die hem uit zijn benarde positie wisten te bevrijden

Het jongetje kwam in juli met zijn arm klem te zitten onder een van de karretjes van kinderachtbaan 'Die Fantastische Reise'. Zwaargewond werd het kind naar het ziekenhuis gebracht.



Cadeautjes

Ambulancemedewerkers, brandweerlieden, politieagenten en vrijwilligers van het Rode Kruis zetten het slachtoffertje afgelopen zondag in het zonnetje. En dat ging gepaard met meerdere cadeautjes.



Een paar uur lang mocht het jongetje samen met zijn ouders, broertje, neefjes en nichtjes voor hulpverlener spelen. Dat gebeurde tussen de hulpverleningsvoertuigen op de brandweerkazerne. Ook kreeg de familie een rondleiding.



Onvergetelijke dag

Voor de hulpverleners was het een onvergetelijke dag om het jongetje zondag in betere omstandigheden te zien. De ouders spraken op hun beurt vol lof over de hulpverlening en de nazorg rond het ongeluk, zo schrijft de politie op Facebook.



Vanuit de kermiswereld kwam er na het ongeluk veel kritiek op de hulpverlening. Twee kermismedewerkers werden tijdens het ongeluk opgepakt, omdat ze zich met de hulpverleners bemoeiden. Het duo wilde met hun kennis van de attractie de hulpverleners juist helpen.