Cafetaria en supermarkt in Budel beschoten met luchtbuks

BUDEL - De politie is een onderzoek gestart naar een schietincident in het centrum van Budel. Daar is maandagavond met vermoedelijk een luchtdrukpistool op een cafetaria en een supermarkt geschoten.

In verschillende ruiten zijn kogelgaten te zien. Er is niemand gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wie er heeft geschoten.



De politie is in de ochtend beziggeweest met een buurtonderzoek. Ook worden camerabeelden bekeken.