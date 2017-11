Bezoekers van de kerststal in de Sint-Jan kunnen dit jaar aan tafel met de drie koningen

DEN BOSCH - Bezoekers van de kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch kunnen dit jaar aanschuiven aan tafel bij de drie koningen. In de kerststal staat een bedoeïenentent opgesteld met daarin een gedekte tafel van ruim zes meter lengte.

Aan tafel de drie koningen, die de bezoekers nadrukkelijk gaan uitnodigen om erbij te komen zitten. Uitnodigen om een hapje mee te eten en vooral willen dat de bezoekers met elkaar in gesprek gaan. Het is voor het eerst dat bezoekers ook zelf kunnen figureren in de kerststal.



“Het thema is dit jaar verbinden”, zegt Frans Sluiter. “Mensen kunnen een fotootje maken en vooral in gesprek gaan met elkaar. Dat is verbinden.” Sluiter wijst daarbij nadrukkelijk naar het gezelschap aan tafel. “Niet alleen de drie koningen zitten aan tafel, maar ook hun helpers. Van hoog tot laag, iedereen mag aanschuiven en onze bezoekers straks ook.”



Honderdduizend bezoekers

De kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch wordt al zo’n halve eeuw opgebouwd in de vorm die we nu kennen. Vorig jaar trok de kerststal ruim honderdduizend bezoekers. Op de drukste dagen staan er tot ver buiten de kathedraal rijen mensen die de kerststal willen bezoeken. De circa vijfentwintig vrijwilligers zijn al begin september begonnen met de bouw van de kerststal.



Op dinsdag 12 december is de kerststal voor het eerst geopend voor het publiek.