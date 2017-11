Deze eeuw begon geen enkele club beter aan een seizoen dan PSV

EINDHOVEN - PSV is bezig aan een historisch goed seizoen. De Eindhovenaren hebben na 12 wedstrijden al 33 punten bij elkaar gevoetbald. Geen enkele ploeg deed het zo goed deze eeuw.

De laatste keer dat een club na 12 duels meer dan 33 punten had, was in 1997. Twintig jaar geleden stond Ajax op 34 punten. De Amsterdammers werden dat jaar met overmacht kampioen van Nederland.



PSV wist in de clubhistorie één keer eerder nog betere cijfers te overleggen dan dit seizoen. In het seizoen 1987/1988 won de Eindhovense club alle wedstrijden in de eerste helft van de competitie.33 punten: 201732 punten: 200431 punten: 200630 punten: 2009, 2012 en 201429 punten: 1997 en 200528 punten: 1999 en 200027 punten: 2002, 2003, 2007, 2010 en 201525 punten: 2011 en 201621 punten: 200819 punten: 201318 punten: 199817 punten: 2001Voor PSV staan dit jaar nog zes competitiewedstrijden op het programma. De mannen van trainer Phillip Cocu spelen achtereenvolgens tegen Excelsior (uit), Sparta Rotterdam (thuis), Ajax (uit), FC Groningen (uit), ADO Den Haag (thuis) en Vitesse (thuis).PSV lijkt zondag tegen Excelsior weer over Santiago Arias te kunnen beschikken. De Colombiaanse rechterverdediger ontbrak tegen PEC Zwolle in de selectie van trainer Phillip Cocu wegens liesklachten. Met Derrick Luckassen als vervanger van Arias won PSV in de slotfase in Zwolle met 1-0. Arias keerde maandag terug op het trainingsveld van De Herdgang. Hij werkte een individueel programma af.