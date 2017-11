Dode bij ernstig ongeluk op A29, snelweg in beide richtingen voorlopig afgesloten

WILLEMSTAD - Bij een ernstig ongeluk op de A29 bij Willemstad is dinsdagmiddag een vrachtwagenchauffeur overleden. De chauffeur klapte net voor het middaguur op een andere vrachtwagen. Vervolgens ontstond er een korte en felle brand in de cabine van de vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Volkeraksluizen in de richting van Rotterdam

De vrachtwagen met meel reed achterop een vrachtwagen met bananen. Er ontstond vrijwel gelijk een brand. De chauffeur overleed ter plekke. "Als het onderzoek van de politie is afgerond, zal het lichaam van de chauffeur op een waardige manier geborgen worden", vertelt een woordvoerder van veiligheidsregio Rijnmond.



Het is inmiddels bekend wie de chauffeur is. De politie wil echter nog niks zeggen over zijn identiteit. Eerst wordt de familie ingelicht.



Bij het ongeluk was ook nog een derde vrachtwagen betrokken. Deze chauffeur is niet gewond en kon de vrachtwagen enkele meters verderop tot stilstand brengen.



Wegens de ernst van het ongeluk is de A29 in beide richtingen afgesloten. De brandweer is druk bezig met het blussen van de brand. Ruim drie uur na het ongeluk smeult het nog in de koelruimte van de vrachtwagen die bananen vervoerde. De brandweer is daarom begonnen met sloopwerkzaamheden.



De verwachting is dat de snelweg in de richting van Bergen op Zoom rond de avondspits weer opengaat voor verkeer. De politie hoopt dan klaar te zijn met het onderzoek aan die kant van de snelweg. Automobilisten wordt aangeraden de snelweg voorlopig te mijden.