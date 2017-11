Woon jij in Camba, Verkensweerd of Hosteruuic? Zo heette jouw stad of dorp vroeger

GRONINGEN - Verkensweerd, Tilliburgis en Ettene-Loer. De steden en dorpen waar we tegenwoordig wonen, hadden honderden jaren geleden bijna allemaal een andere naam. Bij de meeste historische namen kun je nog wel herleiden om welke plaats het gaat, zoals Endehoven (Eindhoven), Beke en Donck (Beek en Donk) en Raamsdonksche Veer (Raamsdonksveer), maar sommigen lijken echt in het niets op de plaatsnamen anno nu. Wat dacht je van Hosteruuic, Orthen cum Buscho en de Rode? Victor van Werkhooven is gek op toponymie, ofwel plaatsnaamkunde, en hij legde in een uitgebreide kaart vast hoe de plaatsnamen oorspronkelijk waren.

Het is puur hobbyisme voor Van Werkhooven, die als vormgever en fotograaf de kost verdient. "Ik ben geboeid door de de Nederlandse geschiedenis en vind het razend interessant om meer te weten te komen over de herkomst van een bepaalde woonplaats. Toen ik het boek 'Nederlandse plaatsnamen: herkomst en historie' in handen kreeg, dacht ik, daar valt een mooie landkaart van te maken."



'Drecht' een doorwaadbare plaats in een rivier

En zo geschiede. Van Werkhooven bracht het oud-Nederlandsche Nederland in beeld. En hij weet ook veel te vertellen over de herkomst van een plaatsnaam. "Veel plaatsen hebben 'Drecht' in de naam, zoals Woensdrecht, Dordrecht en Sliedrecht. 'Drecht' staat voor 'rivier'. Deze namen zijn ontstaan, omdat er een doorwaadbare plaats in een rivier aanwezig was."



"Hetzelfde geldt voor 'Loo'. 'Hengelo, Hoogeloon, Heilo en Ruurlo, allemaal namen die verwijzen naar een open plaats in het bos. Steen, zoals in Steenbergen, is een uiting van een versterking van een nederzetting."



Camba en Kets

Iedere plaatsnaam verraadt iets over de historie. Het plaatsje Chaam in West-Brabant is volgens Van Werkhooven bijvoorbeeld vernoemd naar bierbrouwactiviteiten die er in de 15e eeuw waren. "Camba, zo heette Chaam oorspronkelijk, betekent mouterij, daar waar gerst werd gebrouwen voor bier. Kets, zoals Kaatsheuvel in 1312 werd genoemd, verwijst naar een veldweg. En de oorspronkelijke naam van Terheijden is Van der Heyde, wat betekent dat het op de hei lag."



Op zoek naar de originele naam van jouw woonplaats? De originele versie van de kaart vind je hier.