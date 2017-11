Acties voorbij, akkoord voor Unox-medewerkers Oss

OSS - De stakingen bij Unox in Oss zijn van de baan. Unilever, Zwanenberg Food Group en de vakbonden FNV Voedingsindustrie en CNV Vakmensen hebben dinsdag een akkoord bereikt.

De Unox-fabriek in Oss wordt verkocht aan Zwanenberg Food Group. De vakbonden wilden harde garanties van Unilever over pensioen en werkgelegenheid en betere afspraken over een aantal andere arbeidsvoorwaarden die Unilever en Zwanenberg willen versoberen. Bij de Unox-fabriek in Oss werken zo’n driehonderd medewerkers.



LEES OOK: Unilever en FNV praten weer over verkoop Unox-fabriek, maar stakingen gaan door

Meerdere malen gestaakt

De werknemers van de fabriek hebben meerdere malen gestaakt. Vorige week dinsdag liepen 150 werknemers in een protestmars richting het centrum van Oss. Daar werden ze toegesproken door Jan Marijnissen. Ook Frank Lammers stak de stakers een hart onder de riem.



LEES OOK: Stakingen uitgebreid na protestmars 150 Unox-medewerkers in Oss

Officieel moeten de werknemers nog akkoord gaan met het voorstel. Maar de vakbonden geven een positief advies aan de vakbondsleden.



In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt, die de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor medewerkers als gevolg van de verkoop van de Unox-fabriek aan Zwanenberg ondervangen. Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt over werkzekerheid, pensioen en arbeidsvoorwaarden na de overgang. De verkoop aan Zwanenberg is gepland voor 1 januari 2018. Bij de fabriek in Oss werken ongeveer 300 medewerkers.