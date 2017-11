Recordaantal bezoekers naar Margriet Winter Fair

DEN BOSCH - Topdrukte in de Brabanthallen in Den Bosch. Sinds vrijdag wordt daar de Margriet Winter Fair gehouden, een echte beurs voor vrouwen. Elke dag zijn daar rond de 10.000 bezoekers geteld met op zaterdag een uitschieter. Toen hebben bijna 12.000 bezoekers de beurs bezocht. De beurs duurt nog tot en met donderdag.

"We zijn echt superblij met deze getallen", vertelt een woordvoerder. "Als deze tendens aanhoudt de komende dagen, dan hebben we meer bezoekers gehad dan voorgaande jaren."



Fotoreportage

Voorgaande jaren werd de Margriet Winter Fair gehouden in Utrecht. Dit jaar is de beurs voor het eerst in de Brabanthallen in Den Bosch en het is al zeker dat dat volgend jaar weer het geval zal zijn.Het Omroep Brabant-programma Brabants Bont wordt iedere dag uitgezonden vanaf de Margriet Winter Fair. De uitzending duurt van 10:00 tot 13:00 uur. Na de uitzending kunnen bezoekers aanschuiven bij presentatoren Arianne de Jong en Koen Wijn om te praten over bijzondere dingen in hun dagelijks leven.Maar ook schuiven bijzondere gasten aan. Dinsdag kletsten Arianne en Koen bijvoorbeeld met Hans Klok en Roxeanne Hazes.De Margriet Winter Fair duurt van vrijdag 17 tot en met donderdag 23 november. Het evenement biedt inspiratie voor de feestdagen op het gebied van mode-, beauty- en interieurtrends. Er zijn vijftig muzikale optredens, voorlees- en signeersessies, 15.000 workshops en 350 stands waar het publiek kan shoppen.