Schaamhaarverzamelaar uit Roosendaal (58) veroordeeld tot 14 maanden cel voor ontucht

DEN BOSCH - Een 58-jarige man uit Roosendaal is dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden voor ontucht met drie meisjes in Helmond.

Hij hoeft maar veertien maanden daadwerkelijk uit te zitten, tenzij hij in zijn proeftijd weer de fout in gaat. Eerder kreeg de Roosendaler achttien maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk.



De man kwam als 'suikeroom' via internet in contact met onder andere drie minderjarige meisjes van 14 en 15 jaar. Hij maakte betaalde afspraken met de meisjes, waarbij seksuele handelingen verricht werden.



Verzameling schaamhaar

Toen de politie bij de man binnenviel, werd een verzameling van ingeplakt schaamhaar gevonden.



Met twee meisjes had de man daadwerkelijk seks, bij het derde slachtoffer bleef het bij betasten en zoenen. Ook filmde de man de ontuchtige handelingen stiekem, waarmee hij dus kinderporno maakte.