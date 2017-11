Mayke Nas uit Tilburg bedenkt een nieuwe tune voor de Tweede Kamer

TILBURG - De Tilburgse componiste Mayke Nas heeft een stukje muziek gemaakt dat in de plaats zou moeten komen van de Tweede Kamerbel. Mayke biedt haar werkstuk donderdag 30 november aan in Den Haag. Ze heeft drie versies bedacht die deze week alle drie op de band worden gezet door Slagwerk Den Haag. De Tilburgse is op dit moment Componist des Vaderlands.

De Tweede Kamerbel is de schoolbel van de volksvertegenwoordiging. Het tamelijk doordringende geluid van de bel wijst de leden van de kamer erop dat er debatten beginnen, dat er een nieuw onderwerp aan de orde komt of dat er gestemd moet worden. Op drukke dagen in het parlement is de bel veel te horen.