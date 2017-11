A29 in richting van Rotterdam blijft vanavond en vannacht dicht na dodelijk ongeluk

WILLEMSTAD - Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg A29 in de richting van Rotterdam vanavond en waarschijnlijk ook vannacht dicht blijft voor verkeer. Eerst zou om zeven uur één rijstrook opengaan, dat is nu niet het geval.

De A29 ging in de richting van Bergen op Zoom rond half vijf weer open. Er stond vrijwel direct een lange file. Ook omrijden heeft in de avondspits niet echt zin. De A16 van Breda naar Rotterdam staat muurvast. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan hun reis vanuit het zuiden naar Rotterdam uit te stellen of met de trein te reizen.De verkeershinder is te wijten aan een dodelijk ongeluk eerder op de dag. Een vrachtwagenchauffeur reed op zijn voorligger. Er ontstond vrijwel direct een ernstige en felle brand in de cabine van de vrachtwagen. De chauffeur overleed ter plekke.De brandweer was lang bezig met blussen. De brand smeulde namelijk verder in het koelsysteem van de voorste vrachtwagen. De vrachtwagen vervoerde bananen en had een gekoelde oplegger. De brandweer begon uiteindelijk met het uit elkaar halen van de oplegger.