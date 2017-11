Britse media: Liverpool wil Virgil van Dijk in januari kopen

BREDA - In Britse media wordt de laatste dagen weer volop geschreven over de sportieve toekomst van Virgil van Dijk. De Bredase verdediger wordt zeer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Liverpool in januari.

Afgelopen zomer werd Van Dijk ook al aan de Engelse topclub gelinkt, maar van een transfer kwam het niet. Tot grote teleurstelling van de verdediger. Het leidde zelfs tot een conflict met zijn werkgever Southampton.



De clubleiding vond dat hij met zijn hoofd te veel bij een transfer zat en zich te weinig om zijn huidige club bekommerde. Van Dijk werd verbannen en maakte pas eind september zijn eerste speelminuten van het seizoen.



Sindsdien is de 26-jarige Van Dijk weer een vaste waarde bij Southampton. Hij heeft een basisplaats en speelt alle wedstrijden van de eerste tot en met de laatste minuut. Nu het weer goed gaat, zijn de transfergeruchten er dus ook weer. Het voetballen is hij namelijk nog lang niet verleerd.





Liverpool wordt dus momenteel gelinkt aan de speler. Dirk Kuyt, oud-speler van The Reds, denkt dat Van Dijk er verstandig aan doet de overstap te maken. "Ik ken Virgil. We hebben dan wel niet samengespeeld in de nationale ploeg, maar hij is een geweldige speler. Ik denk niet dat het vreemd is dat Liverpool interesse in hem heeft. Virgil heeft een goede mentaliteit en is een geweldige verdediger", zegt Kuyt tegen Sky Sports."Virgil zou het geweldig doen bij Liverpool. Maar het is niet aan mij om deze transfer rond te maken. Daar moeten speler en club natuurlijk zelf uit zien te komen", besluit Kuyt.De transferwaarde van Van Dijk wordt door diverse media rond de 60 miljoen euro geschat.