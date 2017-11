Vluchtelingen bouwen mee aan parcours Warandeloop, 'Leuk, maar het weer valt tegen'

HILVARENBEEK - De Warandeloop viert komend weekend haar 59e editie. Dit jaar op een andere locatie: de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De opbouw van het parcours voor de duizenden lopers is dinsdag begonnen. Onder de vrijwillige bouwers zitten vijfentwintig vluchtelingen die in Tilburg wonen.

"Ik vind dit leuk om te doen, want dan kan ik mijn Nederlands verbeteren", vertelt één van de statushouders genaamd Sif. Hij is 26 jaar en vluchtte twee jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland. "Het is gezellig en er zijn vriendelijke mensen. Alleen het weer valt wel tegen", lacht hij.



Ook de 26-jarige Gorgena werkt aan het parcours. Ze zet zich vol in, maar makkelijk is het niet. "Als meisje vind ik dit werk wel zwaar om te doen. Maar zo kan ik tenminste andere mensen leren kennen."



De gemeente Tilburg begon vorig jaar als proef met het Refugee Team, in de hoop dat het vrijwilligerswerk de statushouders zou helpen bij het vinden van een betaalde baan. Dat lukte: veertig procent van de deelnemers kon na de vorige Warandeloop fulltime aan de slag.



Nieuwe locatie

De deelnemers van de Warandeloop rennen dit jaar niet meer in de Tilburgse bossen. Het evenement verhuist naar het gebied de Beekse Bergen bij Hilvarenbeek. Volgend jaar wordt daar een Europese wedstrijd gehouden. Zo kunnen lopers vast wennen. Maar het evenement was ook te groot voor de oude locatie.



De Warandeloop duurt drie dagen. Er doen zo'n zesduizend mensen aan mee. En er worden zo'n 12.500 bezoekers verwacht. De Warandeloop start vrijdagavond met de 'Warandeloop by Night'.