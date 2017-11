Waterschap weet niet welke gevaarlijke stoffen er allemaal in het water zitten

EINDHOVEN - Waterschap Aa en Maas maakt zich grote zorgen omdat het schap niet weet welke gevaarlijke stoffen er precies in het oppervlaktewater zitten. Dat zei voorzitter Peter Verlaan van het waterschap dinsdag tegen Omroep Brabant. Hij denkt dat er stoffen in het water zitten waarvoor nog geen methodes zijn om ze te ontdekken.

Deze week werd bekend dat in de waterzuiveringsinstallaties in Eindhoven en Aarle-Rixtel het kankerverwekkende GenX is gevonden. Er zit zo weinig van deze stof in dat het er niet uitgehaald kan worden. Volgens het RIVM is de hoeveelheid ook niet direct een gevaar voor de volksgezondheid. Het zit in ieder geval niet in het drinkwater.



Zorgen

Desalniettemin zijn ze bij Aa en Maas geschrokken dat er GenX in het water zit. Het werd ontdekt tijdens de dagelijkse controles van het water in de zuiveringsinstallaties. Het schap is dus in staat gevaarlijke stoffen te ontdekken. Maar dat geldt niet voor alle stoffen. Verlaan: “Er zijn een heleboel stoffen waarvan we niet weten of ze in het water zitten, hoeveel er dan in zit en welk effect ze hebben. We doen erg ons best om het wel te ontdekken maar voor heel veel stoffen bestaat helemaal nog geen methode. Dat baart ons zorgen”, aldus Verlaan.



Hulp Omgevingsdienst

Aa en Maas is nu vooral op zoek naar het bedrijf dat GenX in het water heeft geloosd. “Dat is nog een hele puzzel. We gaan vanaf de zuiveringsinstallaties via onder meer de riolen terug zoeken en we hebben de Omgevingsdienst om hulp gevraagd. Die weet mogelijk in welke productieprocessen GenX wordt gebruikt”, aldus Verlaan.



