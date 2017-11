Twee auto's botsen op elkaar, verkeer op de A17 over vluchtstrook

NOORDHOEK - Op de A17 zijn dinsdagavond in de richting van Dordrecht vlakbij Noordhoek twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde tijdens een drukke avondspits. Tot zeker kwart voor zeven moet al het verkeer over de vluchtstrook.

Bij het ongeluk vielen gewonden. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is onbekend. De voertuigen moeten worden geborgen. Zodra dit is gebeurd, kan de brandweer het wegdek gaan reinigen. Totdat dit klaar is, moet al het verkeer over de vluchtstrook.



De file op de A17 nam in korte tijd snel toe. De A17 was op dinsdagavond een belangrijke route voor het verkeer wat niet over A29 kon. Daar gebeurde in de middag een ernstig ongeluk met meerdere vrachtwagens. Een chauffeur kwam daarbij om het leven.