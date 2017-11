Hans Ubachs waarnemend burgemeester Best

BEST - Hans Ubachs is benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Best. Hij volgt Anton van Aert op die ziek thuiszit na een conflict met de gemeenteraad over het feit dat hij niet in Best wil wonen.

Hans Ubachs vertrok eerder als burgemeester van Laarbeek nadat hij daar in aanvaring was gekomen met de gemeenteraad. Ubachs werd daarna wethouder in Onderbanken en Schinnen. Hij was ook waarnemend burgemeester in Gulpen-Wittem.



Geen tweede termijn

Van Aert heeft al laten weten dat hij geen tweede termijn als burgemeester in Best wil. Volgens de provincie is het zeer wel mogelijk dat hij terugkomt om de eerste termijn af te maken.



De benoeming van Ubachs in Best geldt tot het moment dat Anton van Aert is hersteld.