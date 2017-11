Gehandicapten kunnen straks 'virtueel meezweven' door Droomvlucht

KAATSHEUVEL - Droomvlucht, de populaire attractie van de Efteling, was tot nu toe niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Maar vanaf komend voorjaar kunnen mensen met een beperking op een speciale, virtuele manier meegenieten. Met een virtual reality-bril, koptelefoon en microfoon kan de gehandicapte de rit meebeleven, samen met zijn gezelschap dat op dat moment in een karretje door Droomvlucht zweeft.

In de virtuele Droomvlucht wordt de echte Droomvlucht meebeleefd. Het unieke is dat rolstoelers tegelijkertijd met hun gezelschap de attractie betreden. Ze hebben contact met elkaar, kunnen meeluisteren en meekijken, voelen de wind in het gezicht en ruiken de geuren van de attractie. Een bijna levensechte ervaring, dus.



Verwacht wordt dat de eerste gasten met een beperking volgend voorjaar een virtueel ritje kunnen maken.



Vrijetijdslocaties toegankelijker maken

In de Efteling werden maandag officieel afspraken gemaakt om vrijetijdslocaties toegankelijker te maken voor mensen in een rolstoel. Landelijk doen zo'n zestig dierentuinen, musea, theaters, pretparken en voetbalstadions mee aan de actie. In Brabant gaat het om Safaripark Beekse Bergen, de Efteling, NAC, PSV, Willem II en het Noordbrabants Museum.