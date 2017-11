Student maakt samen met vader anti-katerpil

OUDENBOSCH - Een avondje drinken zonder de volgende dag een kater te hebben. Genoeg mensen zouden het willen. Een student geneeskunde aan de Radboud Universiteit heeft daarom samen met zijn vader, die apotheker is bij Apotheek Oudenbosch, een anti-katerpil ontwikkeld. In de pil genaamd Zober! zit zuivere groene thee zonder cafeïne.

De student Niels Pesser dook samen met zijn vader Jacco de wetenschappelijke literatuur in. Ze vonden naar eigen zeggen bewijs voor de werkzaamheid van groene thee.



Kopje thee

Maar omdat een kopje groene thee veel te weinig van die werkzame stof bevat besloten ze een pil te maken. "Door het indampen ervan kunnen we uiteindelijk een hoge concentratie van het stofje in de pil stoppen", vertellen de twee in Vox, het universiteitsblad van de Radboud Universiteit.



Voor wie denkt met één pil een hele avond te kunnen drinken heeft pech. Volgens de makers heeft het middel alleen effect als je voor elke alcoholische versnapering één pil inneemt. Bijhouden hoeveel drankjes je drinkt is dus noodzakelijk.



Geen bewijs

Niet iedereen is overtuigd van de werking van de pil. Frans Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie van de Radboud Universiteit, zegt in Vox dat nooit is aangetoond dat groene thee een kater volledig kan doen verdwijnen. Al bestaat er wel een verband.



"Op basis van wat ik lees, acht ik het een onwerkzaam preparaat. Het effect van thee op de afbraak van alcohol gaat om 10 tot 15 procent", zegt Russel in het blad. "Heeft het lichaam normaal een uur nodig om een glas bier af te breken, dat doet het daar nu vijftig minuten over."



Niet drinken

Overigens is geen alcohol drinken de beste manier om een kater te voorkomen, zeggen ook de makers zelf op hun website.