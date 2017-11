Begraven worden in een mand van riet: Ad van den Broek maakt ze al 22 jaar

BEEK EN DONK - De eerste keer dat hij gevraagd werd om een doodskist van riet te maken, fronste hij wel even zijn wenkbrauwen. 22 jaar later is hij volledig gewend aan het idee en is hij er met hart en ziel mee bezig.

Mandenmaker Ad van den Broek uit Beek en Donk maakt doodskisten van riet, maar liever noemt hij ze een reismand. "Mensen die begraven willen worden in een mand hebben er goed over nagedacht. Bovendien is het een stuk duurzamer. Begraven worden in een mand van riet is de toekomst."



De eerste 'doodsmand' die Ad van den Broek maakte, was ook gelijk bijna zijn laatste. "Het kostte enorm veel moeite om de mand te maken. Ik was er meer dan dertig uur mee bezig. Ik doe het nooit meer, dacht ik toen. Maar er waren toch veel aanvragen. Uiteindelijk heb ik de knop om kunnen zetten. Nu geniet ik er vooral van."



‘Een mand is vriendelijker dan een kist’

Hanneke van der Rijt begroef haar moeder in een rieten mand. Zij koos voor deze optie, omdat het zelf haar wens is om later ook in een mand begraven te worden. "Het is een stuk vriendelijker. Een kist is vooral strak en kil. Dit is leuker om te zien."



De moeder van Hanneke had niet nagedacht over haar begrafenis. "Die moest er weinig van hebben. Toen heb ik gedacht: 'later wil ik het zelf ook', dan wil ik nu wel zien hoe het er uitziet." Uiteindelijk koos zij voor een blanke mand. "Diezelfde mand wil ik later ook voor mijn begrafenis, tenminste als Ad ze dan nog maakt.



Uniek in Nederland

Van den Broek is één van de weinigen die professioneel mandenmaker is. Bij zijn weten is hij ook een van de weinigen die doodskisten maakt van riet. "Op beurzen kom ik wel eens een collega uit Den Helder tegen, maar dat is volgens mij de enige."



Hij krijgt dan ook veel verzoeken. "Veel uit Utrecht, maar ook een hoop uit Den Haag, bijvoorbeeld. Vaak merk je dat mond-op-mond reclame dan zijn werk doet. Ik kan er goed van leven. Als ik wil, kan ik er een groot bedrijf van maken, maar ik doe het alleen omdat ik het leuk. Dat wil ik graag zo houden.”