Linkse politici uit de Peelregio komen samen om te praten over mestfraude: 'Wat nu?'

DEURNE - Het is ondertussen wel duidelijk: de mestfraude is zeker geen lokaal probleem, ook niet alleen provinciaal en zelfs niet alleen maar nationaal. Want veel van wat er in de veesector wordt geproduceerd gaat naar het buitenland. “Maar alles wat er met mest wordt gefraudeerd, wordt hier wel gewoon op het land geflikkerd,” schertst een raadslid van Progressief Akkoord GroenLinks Deurne. Die partij praatte dinsdagavond over de mestfraude.

En dat wilde ze doen in klein comité, maar toen het bekend werd dat ze dit gingen doen, meldden zich uit verschillende Peelgemeenten politici van linkse partijen om mee te praten. Ook sloten een aantal Statenleden en een Tweede Kamerlid zich aan. Carly Arts: "Wij hebben niet alleen mestfraude in Deurne, dus we moeten de verbinding gaan zoeken met andere partijen."



Mestfraude

De neuzen in het zaaltje staan allemaal dezelfde kant op en meningsverschillen zijn er niet. Iedereen is blij dat de mestfraude eindelijk op de agenda staat sinds NRC een groot artikel publiceerde over de mestfraude. Het werd duidelijk dat er op enorme schaal wordt gefraudeerd met de verwerking van mest. Van de transporteurs, boeren en mestverwerkers is 64 procent beboet, verdacht of veroordeeld. “Het is nu de meest grootschalige fraude in Nederland,” aldus GroenLinks Tweede kamerlid Rik Grashoff .



En dan is de vraag van de gemeenteraadsfractie in Deurne terecht. “Het is zo’n immens probleem, wat kunnen wij als kleine fractie, in een klein dorp daar aan doen?” En het antwoord daarop is - na een avond gelijkgestemde meningen uitwisselen - hard roepen.



Controles

De controles van de boeren moeten worden gedaan door de NVWA, dat onder de minister valt, de omgevingsdienst die bepaalde controles kan uitoefenen valt onder de provincie. Dus het enige dat de raadsleden kunnen doen is aandacht vragen voor het probleem.



De burgemeester van Deurne Hilco Mak stuurde deze week een brandbrief naar de minister. Hij roept minister Schouten per brief op om verantwoordelijkheid te nemen en deze fraude aan te pakken. Het idee om meerdere bestuurders te vragen dezelfde brief ook naar de minister te sturen werd goed ontvangen. Verder werd er afgesproken om meer samen op te trekken om het onderwerp in de media te houden.