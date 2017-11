Houten huis in bossen bij Sterksel door brand verwoest, twee jongens gezien

STERKSEL - Een houten huis aan de Albertlaan in Sterksel is in de nacht van dinsdag op woensdag door brand verwoest. Het gaat om een huis midden in de bossen. Er raakte niemand gewond.

De brand brak rond middernacht uit. Al snel sloegen de vlammen metershoog uit het huis. Volgens omstanders zou het huis alleen in het weekend bewoond worden. Er is mogelijk sprake van brandstichting.



Buurtbewoners zagen twee jongens dinsdagavond rond halftwaalf in de richting van het huis fietsen. Tien minuten later fietsten dezelfde jongens weer terug. En even later sloegen de vlammen uit het huis.

Waterwagens

Omdat het huis in de bossen ligt, was het voor de brandweer moeilijk om aan water te komen. Daarom werden twee extra waterwagens opgeroepen.



Uiteindelijk heeft de brandweer het huis gecontroleerd laten uitbranden.