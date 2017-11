Snelweg A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam blijft nog dicht

BERGEN OP ZOOM - De snelweg A29 van Bergen op Zoom in de richting Rotterdam is ook woensdag tijdens de ochtendspits nog dicht. Na de ochtendspits gaat wellicht één rijstrook open, zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat woensdagochtend vroeg weten. Wanneer precies, kon hij nog niet zeggen.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten die richting Rotterdam willen aan hun reis uit te stellen. Dinsdag gebeurde op de weg een dodelijk ongeluk . Spoedreparaties en opruimwerkzaamheden duren langer dan in eerste instantie gedacht.Dinsdag was de verwachting nog dat de weg woensdagochtend om vijf uur weer open zou gaan. De A29 in de richting Bergen op Zoom ging dinsdagmiddag rond halfvijf wel weer open.