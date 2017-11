Daar sta je dan met je pasgeboren baby: auto in Vlijmen uitgebrand

VLIJMEN - Een auto aan de Beneluxlaan in Vlijmen is dinsdagnacht uitgebrand. De eigenaren van de auto schrokken rond drie uur wakker van een harde knal. Toen ze uit het raam keken, zagen ze dat hun auto in brand stond.

Met hun pasgeboren kindje werden de eigenaren vervolgens bij de overburen opgevangen.

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Brandstichting wordt niet uitgesloten.