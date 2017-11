Goederentrein vol elektronica ontspoord op rangeerterrein bij Eindhoven

EINDHOVEN - Op dinsdagmiddag is er een goederentrein ontspoord op een rangeerterrein bij Eindhoven Acht. Er raakte niemand gewond. De omgevallen kolos was volgens een medewerker van ProRail volgeladen met elektronica.

Om de lading te beschermen moest er bewaking bij de trein blijven. Wat de schade aan de goederen is, is nog niet duidelijk.



De trein ontspoorde en kantelde tijdens het rangeren aan het einde van de middag. Hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Het opruimen van de omgevallen trein zal nog de hele dag duren.