Toch geen Partij voor de Dieren bij Brabantse gemeenteraadsverkiezingen

TILBURG - De Partij voor de Dieren doet toch niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. De beoogd lijsttrekker Peggy Cremers heeft zich om privéredenen teruggetrokken en de partij heeft geen vervanger.

De Partij voor de Dieren wilde voor het eerst meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Brabant.



12 kandidaten

Er waren ook al twaalf kandidaten voor de partijlijst, maar door het abrupte afhaken van beoogd lijsttrekker Cremers gaat er een streep door de beoogde deelname in Tilburg.



Lieke Keller, directeur van het partijbureau: “Cremers heeft zich om privéredenen teruggetrokken. Dat heeft niets te maken met de partij. Wij zagen geen geschikte opvolger, dus hebben we moeten besluiten om van deelname aan de verkiezingen in Brabant af te zien. We begrijpen dat niet iedereen dat leuk vindt, maar dat werkt zo in de politiek.”