En toen was de afgewezen hockeyster Maartje Krekelaar ineens topscorer op een groot toernooi

DEN BOSCH - Maartje Krekelaar is de ster van Oranje tijdens de Hockey World League Final. De Udense maakte al vier doelpunten en is topscorer van het toernooi. Krekelaar zou eigenlijk helemaal niet deelnemen aan de HWL, wat de prestatie alleen maar specialer maakt.

Bondscoach Alyson Annan liet de Udense weten dat Kitty van Male de voorkeur had gekregen. Voor Krekelaar een teleurstelling. De speelster van Den Bosch moest, afgelopen zomer, het EK vanwege vermoeidheid missen. Omdat Van Male geblesseerd raakte aan haar duim (en onder het mes moest), kwam er alsnog een plekje vrij in de Oranje-selectie voor de HWL. Krekelaar kreeg een uitnodiging en maakt haar uitverkiezing meer dan waar.



De tekst gaat verder onder de samenvatting van het duel van Nederland tegen de VS. Daarin maakt de Udense beide treffers.



"Ik heb vooraf tegen mezelf gezegd dat ik een goede vervanger van Kitty wilde zijn. Ik wilde niet bezig zijn met mezelf bewijzen. Dat pakt goed uit, want ik speel zonder druk en met een fris hoofd. Dan speel je denk ik op je best. Het is supergaaf dat ik hier in Nieuw-Zeeland mag zijn."Krekelaar had niet verwacht dat ze, na de groepsfase, topscorer van de HWL zou zijn. "Het is gewoon gaaf. Ik ben trots", zegt ze tegen Hockey.nl. De Udense heeft er dus al vier gemaakt. Dat is een flinke score, zeker wanneer je bedenkt dat ze voor het toernooi 24 wedstrijden in de nationale ploeg speelde en daarin 'slechts' vier goals maakte.Voor Oranje staat donderdagochtend een duel in de kwartfinale op de rol tegen China. Nederland heeft tijdens de HWL een behoorlijk Brabants sausje. Naast Krekelaar hebben ook Margot van Geffen, Ireen van den Assem, Carlien Dirkse van den Heuvel, Lidewij Welten, Marloes Keetels, Frédérique Matla, Laura Nunnink, Pien Sanders en Josine Koning een duidelijke link met onze provincie.Nederland is de grote favoriet om zondagochtend de finale te spelen (en die te winnen). Dat wordt door onderstaande tweet ondersteund.