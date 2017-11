10 Brabantse snacks, maar welke zijn echt en welke niet? [QUIZ]

EINDHOVEN - De Sinterdel. Zo heet de nieuwste Brabantse snackinnovatie, een frikandel in de vorm van een 's' met een subtiele hint van speculaas. Maar er is zoveel meer te snacken in onze provincie! Je zou bijna door de vettigheid het bos niet meer zien. Daarom hierbij tien culinaire hoogstandjes met de vraag 'Zijn ze echt, of zijn ze verzonnen?' Een quiz.

1 De Oliedel

Een lekkere oliebol met een vleesverrassing van binnen, wie wil dat nu niet? De oliedel voldoet aan de verwachtingen, een lekkere versnapering voor wie niet kiezen kan.



2. De Bossche Bami Bol

De Bossche bol kenden we natuurlijk al, maar de Bossche Bami Bol (BBB), die is nieuw. Chocolade en bami, het klinkt als een gekke combinatie maar iedereen die hem geproefd heeft weet beter. Dat smaakt naar meer!



3. De Kruiket

Alaaf! Met carnaval kan een lekker kroketje natuurlijk niet ontbreken. Deze vrolijke variant uit Tilburg maakt het geheel helemaal af. Hmmm lekker pittig.



4. De Loempiaspin

Is het een suikerspin of is het een loempia? Tja, lastig... deze snack is eigelijk allebei. Loempia van buiten, suikerspin van binnen. Andersom was ook leuk geweest, maar zelfs voor een snackuitvinder zijn er grenzen.



5. De BugBurger

Een hamburger met meelwormen. Als je dat vies vindt klinken heb je pech, want insecten eten is helemaal de toekomst. Duurzaam, voedzaam en met een (hamburger) sausje nog best lekker ook!



6. De Krokodel

'Wil je een frikandel, of een kroket?' Het is misschien wel de lastigste vraag die je gesteld kan worden. De krokodel biedt het beste van twee werelden. 'Niet kunnen kiezen' blijkt best wel een thema als het gaat om snackinnovaties, merken we nu.



7. Mexikrokano

Mexicano's, wij zijn er dol op. Maar hoe mooi zou het zijn als er ook een gepaneerde variant van zou bestaan? Twee broers uit Nuenen maakten deze droom waar. Ze doken hun keuken in en kwamen er weer uit met een Mexikrokano in de hand.



8. De Katervlaai

Weet je wat ook lekker is? Sambuca. Maar op verjaardagen krijg je altijd eerst een stuk vlaai met koffie. Deze onhebbelijkheid wordt opgelost door de Katervlaai. Een vlaai met een vleugje Sambuca, om elke verjaardag lekker mee te beginnen.



9. De Frikandellenvlaai

Geen Sambuca, maar ook lekker: frikandellen. In deze vlaai, ontwikkeld in snackcapital Someren zitten ze gewoon verstopt. Proeven is ervaren!



10. De Discodel

Partytime! Voor mensen die van de disco houden, maar ook de inwendige mens goed willen verzorgen. 'Hey mister dj, bring me another discodelleke!'



Antwoorden: 1 (bestaat echt), 2 (verzonnen), 3 (bestaat echt), 4 (verzonnen), 5 (bestaat echt), 6 (bestaat echt), 7 (verzonnen), 8 (verzonnen), 9 (bestaat echt), 10 (bestaat echt).