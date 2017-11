Jamal Ben Saddik zegt 'sorry' voor bespugen Rico Verhoeven

HALSTEREN - Kickbokser Jamal Ben Saddik staat 9 december tegenover Rico Verhoeven in de ring in Rotterdam. De mannen strijden om de wereldtitel. Ben Saddik spuugde vorige week tijdens een 'staredown' Verhoeven in het gezicht en heeft daar spijt van.

"Ik stond voor hem en er was een woordenwisseling", vertelt de Belg. "Rico zei op een gegeven moment iets wat totaal niets met topsport te maken had. Mijn respect voor hem was toen helemaal weg. Ik wil mijn excuses aanbieden aan al mijn fans die ik te kort heb gedaan", aldus Ben Saddik tegen NUsport.



De tekst gaat verder onder de bewuste 'staredown':



De 27-jarige Belg heeft een bijzonder levensverhaal. Hij overleefde kanker en is nu weer terug aan de top. "Ik ben banger voor mijn gezondheid dan het niet winnen van de titel."Ben Saddik kijkt enorm uit naar de clash met Verhoeven en aan zelfvertrouwen heeft hij geen gebrek. "Eindelijk mag ik daar staan. Eindelijk mag ik de titel mee naar huis nemen", zegt hij. "Ik heb daar van jongs af aan al van gedroomd. Het veroveren van de wereldtitel is op dit moment het allerbelangrijkste voor mij."Verhoeven, woonachtig in Halsteren, reageerde vorige week al op het incident tijdens de 'staredown'.