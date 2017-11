Trudie (55) loopt mee met de wethouder en hoopt zo een baan te vinden

TILBURG - Trudie Vis is 55 jaar en zit na een reorganisatie zonder werk. Maar solliciteren blijkt zinloos, vanwege haar leeftijd wordt ze nergens aangekomen. Woensdag gooit ze het over een andere boeg. Net als tientallen andere werkzoekenden doet ze mee aan de Nationale Werkbezoek Dag.

Trudie loopt de hele dag mee met economiewethouder Erik de Ridder van de gemeente Tilburg. Niet zozeer om te zien hoe het werk van een wethouder eruit ziet, maar vooral om via de wethouder haar netwerk te vergroten en op die manier een baan te vinden.



Toepasselijk congres

De dag begint op een congres over de arbeidsmarkt in Tilburg. Toepasselijk, want daar zitten allerlei bestuurders en mensen van bedrijven en organisaties die zich bezighouden met werk. En Trudie heeft een achtergrond in de HR (personeelsbeleid), dus dat komt goed uit. "Ik hoop vandaag kennis te maken met andere mensen", legt ze uit. "En ik hoop afspraken te maken om op een later moment een kop koffie met interessante mensen te gaan drinken, om wat meer de diepte in te kunnen gaan."

Kansen zien

En precies dat is nou de bedoeling, legt wethouder De Ridder uit: "Dat ze door de bezoeken die we brengen kansen ziet voor zichzelf." Behalve het congres gaat Trudie woensdag mee naar naar bedrijf dat heeft uitgebreid en zit ze bij een aantal gesprekken van de wethouder op het stadhuis.

Allerlei plekken

Op allerlei plekken in Nederland lopen mensen zoals Trudie vandaag mee bij bedrijven en overheidsorganisaties. Van schouwburg tot sportschool, van ministerie tot meubelzaak, van autobedrijf tot architectenbureau.

De meeloopdag is een initiatief van DeBroekriem, een netwerkorganisatie voor werkzoekende. "Juist als werkzoekenden in gesprek komen met professionals uit het bedrijfsleven, ontstaan er vaak onverwachte relevante ontmoetingen."

Wie heeft een baan voor Trudie?

Trudie mag dan wel al 55 zijn, ze brandt nog van ambitie. "Ik ga nog heel wat jaren mee", zegt ze. "Ik ben heel erg gemotiveerd om problemen op te pakken en samen te werken." Ze had hiervoor een leidinggevende functie bij een uitzendbureau, maar ze heeft eerder ook in andere branches gewerkt. Heb je een baan voor Trudie, dan kun je haar vinden op LinkedIn.