Krijg jij echt nooit genoeg van Brabants worstenbrood? Dan zoeken we jou!

EINDHOVEN - Ben jij op elk moment van de dag en 365 dagen per jaar te porren voor een Brabants Worstenbroodje? Dan zijn we op zoek naar jou. Omroep Brabant zoekt namelijk leden voor de consumentenjury voor de verkiezing van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018.

Ben jij dus een echte kenner? Heb je oog voor detail, weet je ook bijzondere smaken te waarderen en krijg je echt nooit, maar dan ook nooit genoeg van een Brabants Worstenbroodje dan zoeken we jou! Het inschrijfformulier vind je hier.

Extra vereiste is wel dat je opgewassen bent tegen onze eigen Miss Worstenbrood, Betty van den Oetelaar. Zij zal de verkiezing immers weer op de voet volgen en als vanouds verslag doen.



Het is alweer de 22e keer dat we op zoek gaan naar Het lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Bakkers en slagers hebben zich al kunnen aanmelden. En thuisbakkers en leerlingen kunnen zich nog steeds aanmelden . Aan jou de zware, maar bovenal smakelijke taak de baksels te beoordelen.

De voorronde voor thuisbakkers en leerlingen vindt plaats op 20 februari 2018 bij het Markland College in Oudenbosch. De finale is op 26 februari 2018 bij het Summa College in Eindhoven. De bekendmaking van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018 is op zondag 11 maart tijdens de live tv-uitzending op Omroep Brabant van de ‘Kullekestocht’ (halfvastenoptocht) in Molenschot.

De wedstrijd is een samenwerking van scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College (beiden in Eindhoven), Cingel College in Breda, Markland College in Oudenbosch, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant.