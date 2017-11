Nieuwe Netflix-serie over 'Eindhovense drugscrimineel' Frank Lammers

EINDHOVEN - Frank Lammers heeft een hoofdrol in de nieuwe Nederlandse serie Undercover. De acteur uit Mierlo speelt een drugscrimineel die op zijn hielen wordt gezeten door twee undercoveragenten. De serie is in 2019 te zien op Netflix. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse videodienst een serie maakt voor Nederlands taalgebied.

Lammers kruipt in de huid van Ferry Bouma, een crimineel uit Eindhoven die in het weekend op een camping in België verblijft. “De undercoveragenten proberen mij te pakken te krijgen, maar dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Ik ben zo glad als een aal, lever spullen voor de productie van drugs”, vertelt Lammers.



De opnames starten in mei en duren tot half december. Het Philips Stadion van PSV was een van de filmlocaties. Verder zijn er opnames in België, Duitsland en Frankrijk. “Het is zeer prettig werken in België. Ik denk dat het een spannende en goede serie wordt. De kwaliteit is goed en ik denk dat deze serie zich kan meten met andere series op Netflix.”

Er worden tien afleveringen gemaakt. Naast Lammers zijn er ook rollen voor Anna Drijver, Tom Waes en Elise Schaap. Netflix werkt samen met het Vlaamse productiebedrijf De Mensen, distributeur Dutch Filmworks en VRT.