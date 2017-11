Brabanders die verhuizen, waar gaan ze naartoe? [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Bergen op Zoomers zijn de meest honkvaste inwoners van Brabant en in de gemeente Cranendonck is een kleine exodus gaande. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 2016 over verhuizende Brabanders.

Opvallend is de grote stroom vertrekkers uit de gemeente Cranendonck, waar de dorpen Budel, Maarheeze en Soerendonk liggen. 83% van alle verhuizende inwoners vertrekt daar naar een andere gemeente. Daarmee is Cranendonck koploper in Brabant. Vooral de steden Den Bosch en Weert zijn populaire bestemmingen.



In Bergen op Zoom zijn ze juist het meest honkvast van de provincie. 70% van alle verhuizers blijft daar wonen in de eigen gemeente.



Liefde tussen Breda en Tilburg

Inwoners uit Breda en Tilburg zouden elkaar nog wel eens het licht niet in de ogen gunnen, maar toch lijkt er ook een geheime liefdesrelatie te bestaan tussen de twee steden. 406 mensen uit Breda maakten de stap naar Tilburg, waarmee Tilburg in de top 3 van populaire bestemmingen staat voor verhuizende Bredanaars. Omgekeerd is Breda ook populair bij Tilburgers. 530 van hen maakten de overstap naar Breda.



Eindhovenaren verhuizen vooral naar gemeentes in de buurt. Veldhoven, Helmond en Geldrop-Mierlo zijn populaire bestemmingen.



Weten waar mensen uit jouw gemeente naartoe vertrekken? LocalFocus maakte een overzichtelijke kaart van verhuizende Nederlanders.