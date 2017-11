Tussen piek en ballen zitten geneeskrachtige naalden tegen allerlei kwaaltjes

RIJEN - De meeste mensen kunnen niet wachten tot 'ie weer glimmend en geurend in de woonkamer staat: de kerstboom. En dan wel een échte natuurlijk. Maar wat veel minder bekend is, is dat de naalden van een dennenboom ook een geneeskrachtige werking hebben. Catharina de Bruin uit Rijen maakt van de naalden olie tegen allerlei kwaaltjes. Haar boek hierover is deze maand verschenen.

Catharina heeft samen met haar man Henk Ploeger al jaren een hobbydestilleerderij. Ze gebruiken dennennaalden uit de Chaamse bossen om er etherische olie van te maken. “Twee druppeltjes olie in een aromabrandertje doen al wonderen”, zegt Catharina.



Weerstand verhogen

De olie is goed voor mensen die bijvoorbeeld last hebben van verkoudheid of griep. Het goedje zou ook je weerstand verhogen en ziektekiemen doden. De dennennaalden worden in het voorjaar ‘geoogst’ onder leiding van de boswachter. “We hebben ongeveer vijftien kilo nodig. Daar maken we lariks-, spar- en dennenolie van, legt Catharina uit.



In het boek staat uitgelegd hoe mensen zelf olie kunnen destilleren uit dennennaalden. In het voorjaar trekt de Rijense er weer op uit om naalden te verzamelen. Mocht je zo lang niet kunnen wachten en wil je binnenkort aan de slag met je kerstboom, doe geen moeite want de etherische olie uit kerstboom is na een aantal weken al weer vervlogen.



Het boek 'Lariks, Spar en Grove Den naaldbomen met een geneeskrachtige werking' wordt vrijdag om 16:00 uur gepresenteerd in Groen Café, Stationsplein 14a in Breda.