Provincie wil geen gaswinning bij Waalwijk

DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten van Brabant willen niet dat gasbedrijf Vermilion Energy Nederland in de buurt van Waalwijk naar gas gaat boren. GS adviseren het Ministerie van Economische Zaken niet akkoord te gaan met de plannen van Vemilion om aardgas te winnen in Waalwijk-Noord en in de buurt van Loon op Zand.

Vermilion besloot al eerder te stoppen met de winning van gas in het Land van Heusden en Altena. Bij Wijk en Aalburg werd een veld aangeboord. Daar zat wel gas maar het bleek niet rendabel die te gaan winnen. De toren die al was gebouwd werd weer neegehaald.



Verkeerd signaal

Gedeputeerde Staten willen geen vergunning omdat gaswinning te veel negatieve effecten heeft op natuur en milieu. De provincie streeft naar een energievoorziening zonder CO2-uitstoot. Volgens GS is het een verkeerd signaal om nu toestemming te geven voor gaswinning.



Het ministerie had de provincie advies gevraagd in het kader van de Mijnbouwwet.