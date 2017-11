Michael van Gerwen is in topvorm: 'Niemand kan hem op het WK verslaan'

VLIJMEN - Michael van Gerwen is in topvorm. De Vlijmenaar wint de laatste weken alle toernooien en is de topfavoriet om het WK te winnen. Volgende maand wordt in Londen gestreden om de belangrijkste titel van het jaar.

Mighty Mike gaat vol zelfvertrouwen naar het WK. "Ik ken een goede periode. En dat is lekker, zeker nu het WK voor de deur staat."



'Iedereen weet dat hij de allerbeste is'

Wayne Mardle, voormalig topspeler en tegenwoordig analist voor Sky Sports, heeft geen enkele twijfel: Van Gerwen gaat het WK winnen. "Hij kan door niemand worden verslagen op dit moment. Het WK gaat over een lang format, daar is hij uitmuntend in. Alles en iedereen weet ook dat Van Gerwen de allerbeste is."



John Part, eveneens een oud-topper en analist voor Sky, zet zijn geld ook op Van Gerwen. "Hij is volledig gefocust en ziet er gelukkig uit. Dat is een gevaarlijke combinatie. Deze jongen wil nog heel lang de nummer één van de wereld zijn. En dat gaat hem vermoedelijk ook lukken."



Voordat de mondiale eindstrijd begint is er nog één groot toernooi. Komend weekeinde wordt er gestreden om de Players Championship Finals. "Daar wil ik ook winnen", zegt 'MvG' tegen de PDC.



De afgelopen twee edities van de Players Championship Finals schreef Van Gerwen op zijn naam. Vorig jaar was hij oppermachtig. In de finale gaf hij Dave Chisnall een enorm pak slaag.



De tekst gaat verder onder de beelden van de finale van 2016.



Van Gerwen neemt voor de negende keer in zijn carrière deel aan het toernooi. Drie van de laatste vier edities schreef hij op zijn naam. Daarmee staat 'MvG' qua eindzeges nu op gelijke hoogte met rivaal Phil Taylor. De Brit doet komend weekeinde niet mee aan de Players Championship Finals, waardoor de weg voor Van Gerwen open ligt om ook dit record te pakken.De Vlijmenaar won afgelopen weekeinde de Grand Slam of Darts. Het was de derde eindzege op rij voor Van Gerwen op dat toernooi. "Ik denk dat ik daar terecht heb gewonnen. Mijn spel was goed. Ik gooide een goed gemiddelde, prima scores en voldoende 180’s."In Minehead speelt Van Gerwen vrijdagavond in de eerste ronde tegen Paul Nicholson. Jelle Klaasen treft Alan Norris en Benito van de Pas komt in actie tegen Stephen Bunting. Voor Klaasen en Van de Pas is het ook de laatste test voordat het WK van start gaat. Beide spelers zijn, naast Van Gerwen, al zeker van deelname.