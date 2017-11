Omgekomen Dominique op school herdacht: 'Ze zou alles bereikt hebben wat ze wilde'

TILBURG - Op de school van Dominique Lousberg, de Tilburgse die omkwam door een botsing met een spookrijder, is een lokaal ingericht om haar te herdenken. Leerlingen van de school staan stil bij het grote verlies en kunnen een persoonlijke boodschap achterlaten.

Medewerkers van de school hebben daarnaast een in memoriam geschreven. Daarin is te lezen hoe bijzonder de vierdejaarsstudente International Lifestyle Studies voor de school was.



"Je kon moeilijk om Dominique heen", zo schrijven medewerkers. "Ze was oogverblindend mooi. Maar ze was nog zoveel meer dan dat. Wij hebben Dominique leren kennen als een leergierige en ambitieuze student met een duidelijke visie. Iemand die bereid was om hard te werken voor haar dromen."



'Ondanks overvolle agenda altijd in de les'

Dominique was danseres, actrice en model. Zo was ze nét het nieuwe gezicht geworden van een campagne voor de bioscoopketen Pathé. "Ondanks haar overvolle agenda zat ze gewoon in de les. Niet afwezig of afgeleid, maar gefocust en doelgericht."



"Ze vertelde dat ze niet kon wachten totdat ze was afgestudeerd. Ze was klaar om verder te gaan, haar school af te maken en de wereld te veroveren. We merkten dat haar klasgenoten haar respecteerden en waardeerden om wie ze was. Intelligent, recht door zee, betrokken. Ze zou alles bereikt hebben wat ze wilde."



'Je had de wereld zo veel te bieden'

De medewerkers sluiten af met het gegeven dat Dominique gemist zal worden. "Dominique, je had de wereld zo veel te bieden. Maar waar je nu ook precies bent, we weten zeker dat je het ook daar helemaal gaat maken."