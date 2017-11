Maud Kaptheijns: 'Ik had gas terug moeten nemen, maar deed dat niet'

WESTERHOVEN - Veldrijdster Maud Kaptheijns keert zaterdag terug op de fiets. De Westerhovense had knieklachten en kampte met buikgriep. "Ik heb rust gehouden en voel me nu veel beter."

Kaptheijns liep een knieblessure op tijdens de veldrit in Rosmalen. Ze won de Grote Prijs van Brabant. "Op karakter heb ik een dag later ook in Ruddervoorde een wedstrijd gewonnen. Dat was puur op adrenaline."



De knie van de veldrijdster had meer schade opgelopen dan ze in de gaten had. "Ik heb de knie niet genoeg rust gegund. De wond was dieper dan gedacht. Ik had gas terug moeten nemen, maar deed dat niet. Maar goed, daar leer je ook weer van."Het seizoen van de Brabantse was tot de val in Rosmalen een succesverhaal. Ze won de ene na de andere wedstrijd. Op het EK, dat een week na de Grote Prijs van Brabant werd gereden, stond ze als topfavoriet aan het vertrek. In het Tsjechische Tabor maakte Kaptheijns het niet waar. Ze werd vijfde. "Voor die plek had ik voor het seizoen getekend. Maar nu had ik toch wel een beetje gerekend dat ik de trui zou winnen."Na het teleurstellende EK nam Kaptheijns dan uiteindelijk toch de noodzakelijke rust. "Niet rijden was niet makkelijk. Ik zat op de bank naar de televisie naar mijn concurrenten te kijken. Daar word je niet vrolijk van, maar het was noodzakelijk. Of die rust niet eerder had gemoeten? Achteraf is het makkelijk om te praten. Nogmaals, je leert hier van."De Westerhovense heeft dit seizoen nog genoeg doelen. Het winnen van de wereldtitel, begin februari in Valkenburg, is het hoofddoel. "Ik hoop snel de vorm van voor mijn val terug te vinden." Kaptheijns hoopt zaterdag bij haar rentree direct de wereldbekerwedstrijd in Duitsland te winnen. "Dat zou mentaal een mooie opsteker zijn."Voor de veldrijdster staat ook nog een trainingskamp in Mallorca op de rol. "Daar ga ik tien dagen heen. Daar moeten belangrijke stappen richting het WK worden gezet."