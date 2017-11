Medewerkers Unox steunen akkoord over arbeidsvoorwaarden, acties voorbij

OSS - De medewerkers van Unox in Oss kunnen zich vinden in het akkoord dat de nieuwe eigenaar Zwanenberg met de vakbonden FNV en CNV heeft bereikt. Een overgrote meerderheid (ongeveer 95 procent) van de leden van de vakbonden liet woensdagmiddag weten het voorstel te steunen.

De Osse fabriek is nu nog van Unilever en wordt volgend jaar overgenomen door Zwanenberg Food Group. Bij dit bedrijf vallen de medewerkers onder een ander cao, waardoor onder meer hun pensioen er op achteruit gaat. Het personeel ging daarom meerdere keren staken en hield acties.



ZIE OOK: Stakingen uitgebreid na protestmars 150 Unox-medewerkers in Oss



Er zijn nu afspraken gemaakt over werkzekerheid, pensioen en arbeidsvoorwaarden na de overgang. Medewerkers hoeven tien jaar lang niet meer pensioenpremie te betalen dan ze nu doen. Ook worden ze voor drie jaar gecompenseerd voor het lagere pensioen bij de nieuwe eigenaar.



ZIE OOK: Unox-medewerkers voelen zich 'verdrietig, klote en rot', minder pensioen door overname



Ook belooft Zwanenberg dat de werkgelegenheid voor twee jaar hetzelfde blijft. Vanaf 2020 tot 2022 geldt er een sociaal plan op het niveau van de huidige eigenaar, Unilever.



Compensatie

"Door dit akkoord krijgen de medewerkers werkzekerheid en inkomenszekerheid voor de komende jaren. Daarnaast wordt het verlies van de Unilever-pensioenregeling deels gecompenseerd met goede overgangsafspraken, waardoor zij er niet meer duizenden euro’s op achteruit gaan", zegt FNV-bestuurder Niels Suijker.



Het personeel krijgt ook eenmalige bedragen ter compensatie. Zo krijgen de medewerkers 7500 euro voor het lagere pensioen, 2000 euro voor het loon dat in de toekomst lager kan worden en 1000 euro overgangsuitkering.



Verdere uitwerking

De fabriek in Oss wordt per 1 januari overgenomen. De plannen worden nu nog verder uitgewerkt. Daarna wordt het nog een keer aan de medewerkers voorgelegd. Bij het bedrijf werken zo’n driehonderd mensen.