Megastal in Nijnsel na jaren gesteggel nu toch van de baan

VEGHEL - Er komt géén megastal aan de Lieshoutseweg in Nijnsel. De familie Verhagen, die er een varkenshouderij met bijna achttienduizend dieren zou willen bouwen, krijgt geen vergunning. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad, waar Nijnsel onder valt, hebben dit besloten.

De gemeenteraad moet formeel instemmen met het nieuwste collegebesluit; in juli stemde de raad nog in met de komst van de megastal. Initiatiefnemer Thomas Verhagen, die al jaren probeert de vestiging mogelijk te maken, wil geen commentaar geven. Zijn bedrijf zou één van de grootste varkenshouderijen van ons land worden.



'Heel erg blij'

De beslissing van het college leidde bij Ivo van Wijk van Re-Actiegroep De Bleieven tot een zucht van verlichting. “Ik ben heel erg blij. Hier hebben we jaren voor gevochten, met burgers én boeren”, aldus Van Wijk.



B en W baseren zich bij hun afwijzing op nieuwe regels van de provincie. Die komen er op neer dat boeren pas nieuwbouw mogen plegen wanneer ze op een andere plek stallen slopen. Bovendien mogen ze tien procent minder dieren houden dan voorheen. Hiervoor moeten ze ook een zogeheten stalderingsbewijs hebben. De familie Verhagen heeft dat niet.



'Elders meer ruimte'

Het college van Meierijstad vindt het ook een slecht idee dat er zo’n intensieve veehouderij op een zogeheten maagdelijke locatie komt. Elders rondom de betwiste locatie zou dat wel mogelijk zijn. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat er sinds 2016 meer ruimte is én zal ontstaan voor veehouderijen.



Wethouder Eric van den Bogaard: “In de procedure die vanaf juli doorlopen is, heeft het college het nieuwe provinciaal beleid en de ingediende zienswijzen betrokken. Dit vroeg om een zorgvuldige heroverweging. De conclusie is dat we nu niet kunnen blijven vasthouden aan ons eerder besluit.”



Uitspraak Raad van State

B en W was door de Raad van State gesommeerd een nieuw besluit te nemen. De familie Verhagen was namelijk naar het hoogste rechtsorgaan gestapt, omdat ze niet langer wilde wachten op het toewijzen van een omgevingsvergunning. Die liet op zich wachten, omdat eerst de gevolgen voor het milieu moesten zijn onderzocht. Inmiddels is gebleken dat dat rapport de milieueffecten van de nieuwe varkenshouderij goed beschrijft.



De Raad van State bepaalde in oktober dat de gemeente Meierijstad uiterlijk 19 december een besluit moest nemen over die aanvraag. Wanneer B en W die datum niet zouden halen, dan wachtte de gemeente een dwangsom van 50.000 tot 1000.000 euro.



Commissie over collegebesluit

Een commissie van de gemeente Meierijstad buigt zich op 30 november over het collegebesluit.



De provincie kon nog geen reactie geven. Het besluit van B en W van Meierijstad kan verstrekkende gevolgen hebben. Mogelijk nemen gemeenten als Boxtel, Hilvarenbeek en Oirschot het voorbeeld over. Ook zij hebben te maken met boeren die grootse plannen hebben. De drie gemeenten konden evenmin ingaan op de beslissing over de megastal in Nijnsel.