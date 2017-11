F16 krijgt klapband bij landing op Vliegbasis Eindhoven

EINDHOVEN - Op de vliegbasis in Eindhoven is woensdagmiddag een F-16 geland met een lekke band. Het toestel is gestrand op de taxibaan. Het duurt waarschijnlijk nog de hele avond voordat de straaljager van de taxibaan af is.

Zo rond 14.50 uur kwam bij de vliegbasis een melding binnen vanuit de F-16. De twee piloten gaven aan dat hun vliegtuig bij het landen een klapband had gekregen. Een vliegtuigspotter meldde ook dat er een klap te horen was.



'Klapband kunnen ze oplossen'

Het protocol van de vliegbasis is dan om meerdere brandweerwagens te sturen. Maar volgens een woordvoerder was de situatie te overzien. “F-16-vliegers zijn getraind om hierop in te spelen. Een klapband moeten ze kunnen oplossen.” De piloten zijn ongedeerd uitgestapt.

Straaljager op taxibaan

De straaljager staat op de taxibaan. Volgens de woordvoerder gaat het wel nog even duren voordat het vliegtuig daar weg is. “We gebruiken die baan normaal om terug te taxiën. Nu gebruiken we daarvoor de hoofdbaan. De verwachting is dat het vliegverkeer hier nauwelijks hinder van ondervindt.”