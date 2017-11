Stadswal beveiligd na dodelijke val van Joell Dingemans: 'Fijn dat er maatregelen zijn genomen'

DEN BOSCH - Een stukje van de stadswal in Den Bosch is aangepast. Dat is gebeurd na de dood van de 21-jarige Joell Dingemans. De aanpassing was deels een idee van de familie. "Het is fijn dat er maatregelen genomen zijn, want het is erg onveilig. En voor de familie is het een soort momumentje", vertelt de vader van Joell.

Joell viel vorig jaar december van de stadwal en overleed. Hij was onwel geworden en maakte een val van zeven meter. Dit gebeurde bij de Judastoren, vlakbij de parkeergarage Sint-Jan aan de Hekellaan. Om te voorkomen dat er nog eens een slachtoffer zou vallen, wilde de familie dat er iets zou gebeuren.





Daarom heeft Nol Roos van de Bossche Volkspartij zich hard gemaakt om de verhoging voor elkaar te krijgen. "We hebben aan passanten gevraagd wat ze van de hoogte van het muurtje vonden. Een oudere vrouw noemde het een leuk trapje naar de dood en daar schrokken we wel van", vertelt Roos.Naast de ijzeren constructie is er ook nog een speciale herdenkingsplek met bloemen ingericht. Voor de familie is het fijn, maar ook heftig. "Je mist je broer door en door, je gaat er gewoon aan kapot", vertelt broer Mitchell in tranen. "Het is verschrikkelijk, een drama. Het is niet te bevatten. We hebben er nog elke dag last van", vult zijn vader Herman aan.