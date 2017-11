Brabantse acteurs gezocht, speelfilm met Jim Bakkum en Liza Sips zoekt filmsterren in spe

DEN BOSCH - Mensen die er altijd al van droomden om filmster te worden, zien hun wens misschien wel in vervulling gaan. De makers van een grote speelfilm zijn namelijk dringend op zoek naar Brabantse acteurs. "De Brabantse tongval is meer dan welkom."

‘Zwaar Verliefd’, zo gaat de speelfilm heten en de opnames vinden plaats in Den Bosch en omstreken. Onder andere Jim Bakkum, Liza Sips en Barbara Sloesen spelen de hoofdrollen. Maar de bedoeling is dat er nog tal van Brabantse acteurs in spe bijkomen.



“Mensen kunnen zich geheel vrijblijvend inschrijven. Daarna ontvangen ze elke week een mail met de draaidagen”, zegt Britt van der Gaag van MULTA Casting. “Het lijkt ons super als er mensen in en rondom Den Bosch mee willen spelen in de film.”



Aanmelden

Brabanders die ervan dromen om filmster te worden, kunnen zich aanmelden op een speciale site. Voor het acteren geeft het castingbureau een onkostenvergoeding. "De Brabantse tongval is meer dan welkom", zegt Lara van MULTA Casting.



Dierenarts wordt zwaar verliefd

Het verhaal van ‘Zwaar Verliefd’ gaat over een jonge dierenarts (Barbara Sloesen) die een labrador moet redden van een heftige chocoladevergiftiging. Vervolgens wordt ze hoteldebotel verliefd op Ruben (Jim Bakkum), de eigenaar van de hond.



De makers van de film zoeken in ieder geval acteurs voor 27 en 29 november.