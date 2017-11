Een anti-katerpil? 'Hou lekker iemand anders voor de gek'

HOEVEN - Flink wat borrels achterover slaan en de volgende dag zonder hoofdpijn opstaan. Je zou denken dat mensen massaal aan de anti-katerpil zouden willen, maar Brabanders zijn sceptisch. ‘Hou iemand anders voor de gek!’, denkt een ruime meerderheid bij ons op de site over de uitvinding van een Brabantse vader en zoon.

Een derde van de stemmers geeft aan zo’n pil ook helemaal niet nodig te hebben, omdat hij of zij amper drinkt. Slechts twee procent denkt ‘eindelijk’ en zeven procent zou de anti-katerpil wel een keer willen proberen.



Het pilletje Zober! is gemaakt door vader en zoon Pesser. Niels is student geneeskunde en vader Jacco is apotheker in Hoeven en Oudenbosch. Ze lazen in wetenschappelijke literatuur dat groene thee goed zou werken tegen katers en maakten daarom een pil met dit ingrediënt.Een kopje ervan drinken is namelijk niet voldoende. Daarvoor heb je een hoge concentratie van de werkzame stof in de groene thee nodig. Dat zit in de pil. Maar het is niet zo dat je één Zober! kan nemen en de rest van de avond kan hijsen. Je moet één pilletje innemen bij ieder drankje dat je neemt.Veel lezers op onze site geloven alleen dus niet dat het werkt. Ook hoogleraar farmacologie en toxicologie Frans Russel is niet meteen overtuigd. Hij zegt dat het effect van thee op de afbraak van alcohol maar tien tot vijftien procent is."Heeft het lichaam normaal een uur nodig om een glas bier af te breken, dat doet het daar nu vijftig minuten over", legt hij uit in Vox, het universiteitsblad van de Radboud Universiteit.In de ruim duizend reacties op Facebook grappen mensen dat ze dan veel anti-katerpillen nodig hebben op een avond of weekend. ‘Sla er maar vast 86 in voor nieuwjaar’, schrijft Dimitri. Kees denkt dat mensen er rugklachten voor terug krijgen. ‘Dus een flinke drinker moet een rugzak vol pillen mee slepen’, zegt hij.Andere mensen willen er niet eens aan beginnen. ‘Of je zuipt jezelf niet klem. Kan ook en is goedkoper’, vindt Emiel. ‘Gewoon zuipen en de kater aanvaren, stelletje jankerds’, schrijft Robin.